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Зеленский заявил о подписании контракта на транзит газа из РФ
Президент Владимир Зеленский заявил о подписании между Украиной и Россией контракта на транзит российского газа по территории нашей страны сроком на пять лет, как это было оговорено сторонами ранее.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим более $ 7 миллиардов», — написал Зеленский.
По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.
«Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка — 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», — отметил президент.
Факт подписания контракта подтвердил и премьер-министр Алексей Гончарук.
«Новый контракт по транзиту газа в Европу — есть!», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что газовые контракты положительно повлияют на энергетические рынки и станут значительным фактором снижения цены газа.
«В результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт. Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке», — подчеркнул он.
Гончарук отметил, что Украина в очередной раз доказала Европе, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и «гарантирует энергетическую безопасность в регионе».
Напомним, что 19 декабря Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге озвучили некоторые параметры будущего транзитного договора по газу между Украиной и РФ.
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