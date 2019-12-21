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Оржель и Витренко рассказывают, о чем договорились с россиянами по газу: онлайн-трансляция
В Офисе президента Украины в 12:00 начнется брифинг министра энергетики Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. Тема — достигнутые с РФ договоренности о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года.
Данные о подписании протокола, определяющего «долгосрочный» транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года, 20 декабря подтвердили российские источники. По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, до конца года стороны подпишут еще и пятилетний контракт на транзит газа.
Напомним, ранее глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл главные козыри Украины на «газовых переговорах» с РФ.
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