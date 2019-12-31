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"Вау мама!": популярная plus size модель разделась догола и стала на колени (фото)

2:03 31 декабря 2019 103
Эшли Грэм
Инф. «ФАКТОВ»

Модель plus size Эшли Грэм любит шокировать фанатов своими снимками и видео, которые она не стесняется делать даже во время беременности.

Три дня назад дорогуша Эшли порадовала поклонников своим новым творением — снимком, на котором она изгибается в очень неудобной для беременной женщины позе.

При этом грудь Грэм стыдливо прикрыта черной полосочкой, а бедра и ягодицы защищены целлюлитом. При этом идеальнй живот модели гордо устремлен вверх.

Фанаты plus-size модели положительно оценили ее обнаженную фотографию.

«Богиня», «Вау мама», «Эшли, ты божественная», «Это фото — моя новая заставка на телефон», «Настоящая красота», — пишут в комментариях подростки и дяденьки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что летом Эшли Грэм похудела и поделилась в Instagram своими фото. Как ни странно, но при этом она нарвалась на критику: поклонники заявили, что «худышек» и так хватает, а она рискует растерять всех поклонников, если будет продолжать в том же духе.

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