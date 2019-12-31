В Нафтогазе поблагодарили США за санкции против «Северного потока-2»

Украина

Руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» считает, что подписание с РФ контракта на транзит российского газа по территории нашей страны стало возможным в том числе и благодаря введенным США санкциям против строителей газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Достижение этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства „Северного потока — 2“, введению правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работе Нафтогаза в арбитражах», — говорится в релизе.

Также слова благодарности председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил представителям Еврокомиссии.

«Мы благодарны Европейской Комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте», — отметил он.

Кроме того, в компании отмечают, что в результате подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определенность относительно будущего транзита предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранения рабочих мест в области транспортировки газа и будущих заказов для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

«Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долл. от Газпрома и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно», — считают представители «Нафтогаза».

Важно, что транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Россия подписали в пятницу, 30 декабря, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие 4 года. «Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража. 30 декабря Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов.

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