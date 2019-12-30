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Швейцарский подрядчик "Газпрома" окончательно отказался строить "Северный поток — 2" из-за санкций США

16:36 30 декабря 2019 363
Судно-трубоукладчик
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2», судна-трубоукладчики компании Аllseas покинули Балтийское море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, суда, ранее участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2», будут заняты в другом проекте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственном департаменте США потребовали от компаний-подрядчиков, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят санкции.

Также сообщалось, что вскоре после подписания Трампом военного бюджета, швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ в Балтийском море.

В России по этому поводу заявили, что трубопровод в обход Украины введут в эксплуатацию до конца 2020 года, и что к работам привлекут специальное судно «Академик Черский», которое подготовят для работ.

Иллюстративное фото с сайта компании Аllseas.

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