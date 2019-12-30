- 17:44 Обмен пленными: Офис президента рассказал подробности о каждом из освобожденных
- 16:58 Спустя пять лет "Укрзализниця" восстановила железнодорожное сообщение с прифронтовым поселком на Донбассе
- 16:36 Швейцарский подрядчик "Газпрома" окончательно отказался строить "Северный поток — 2" из-за санкций США
- 16:28 Под Днепром полицейские расстреляли легковушку, пытавшуюся врезаться в толпу людей на площади
- 16:16 "Зато коврик есть": поезд "Интерсити" Киев — Львов стал посмешищем в сети
- 16:00 Специализировались на Lexus и Mercedes: в Одессе поймали угонщиков дорогих автомобилей
- 15:49 Представитель Украины в ТКГ против публикации списка преступников, которых вернули боевикам во время обмена
- 15:41 И Зеленский в том числе: стало известно, кого Путин не поздравил с Новым годом
- 15:19 Украинский тренер Грозный возглавил шестой в карьере зарубежный клуб
- 15:13 Не вернулась из школы: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 15:13 Находятся под наблюдением психологов: стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев
- 15:11 Участником ограбления ломбарда в Одессе оказался подросток
Швейцарский подрядчик "Газпрома" окончательно отказался строить "Северный поток — 2" из-за санкций США
После того, как президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2», судна-трубоукладчики компании Аllseas покинули Балтийское море.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, суда, ранее участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток-2», будут заняты в другом проекте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Государственном департаменте США потребовали от компаний-подрядчиков, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят санкции.
Также сообщалось, что вскоре после подписания Трампом военного бюджета, швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ в Балтийском море.
В России по этому поводу заявили, что трубопровод в обход Украины введут в эксплуатацию до конца 2020 года, и что к работам привлекут специальное судно «Академик Черский», которое подготовят для работ.
Иллюстративное фото с сайта компании Аllseas.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!