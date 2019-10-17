Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Шоу-бизнес

Андрей Яковлев, режиссер одиозного сериала «Сваты», который вызвал большое возмущение у украинского зрителя, заявил о том, что отснятые ранее материалы не будут использованы в новом сезоне. Об этом он сказал в интервью одному из российских изданий, пишет gazeta.ru.

«После столь длительного перерыва это единственный способ вдохнуть в сериал новую жизнь и сделать его только лучше, а не испортить. Актеры полностью согласны с этим решением», — поделился режиссер Яковлев.

При этом режиссер не стал раскрывать все подробности сюжета нового сезона, а только сообщил, что его целью является полная смена концепта. В связи с изменениями действие в новых сериях решено перенести в большой город. При этом все ранее отснятые серии не войдут в новый сезон сериала.

Других деталей сюжета режиссер не стал раскрывать, только лишь отметил, что участникам съемок запрещено обсуждать их подробности в Instagramи во время интервью для СМИ.

Также режиссер не сообщил точную дату выхода сериала, добавив, что по их выходу серии можно будет увидеть на YouTube.

В то же время gazeta.ru отмечает, что последние новости о состоянии проекта не позволяют согласиться с заявлениями режиссера: в течение последнего месяца появлялись новости о том, «Сватов» покидают актеры Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева. А после четвертого сезона его оставил Анатолий Васильев, заявив, что ему не хватало «творческой свободы».

Поэтому будущее неоднозначного ситкома остается покрыто загадками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с заманчивым предложением снимать сериал «Сваты» в соседней стране.

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