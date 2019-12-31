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Россия требует от Польши выдать 10 украинцев: что об этом известно
В 2016−19 годах в Польше были задержаны 19 граждан Украины, экстрадиции которых через Интерпол потребовала РФ, а в настоящее время в стране под арестом находятся семь наших сограждан. Об этом Громадському радио сообщили в МИД.
Кроме того, еще трем гражданам Украины польский суд запретил покидать территорию Польши в связи с запросом РФ на их выдачу.
Тем не менее украинским дипломатам удалось не допустить выдачу четырех украинцев, подчеркнули в МИД.
Главными основаниями для подачи запросов в Интерпол на выдачу украинцев в РФ являются подозрения в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотических средств и разбойных нападениях.
Напомним, самым резонансным задержанием украинца в Польше в 2019 году стал случай с легендарным ветераном АТО, а ныне — сотрудником Секретариата омбудсмена Игорем Мазуром.
Его удалось вернуть в Украину только после вмешательства украинских дипломатов и широкого резонанса.
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