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Названо число граждан Украины, задержанных в Польше по запросу России в Интерпол
По запросам России в Интерпол на территории Польши было задержано 19 граждан, как это недавно случилось с ветераном АТО Игорем Мазуром («Тополей»).
Об этом «Лиге» сообщили в МИД Украины. В то же время украинские дипломаты сообщили, что усилиями сотрудников нашего посольства и консульства в Польше выдача двух граждан Украины России была предотвращено.
В то же время издание подчеркивает, что о судьбе граждан, которые были задержаны по российским запросам, в ответе внешнеполитического ведомства ничего не говорится. Также не уточняется, входили ли двое украинцев, которых «отбили» у россиян в число 19 задержанных, или же изначально был задержан 21 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Мазур — ветеран войны на Донбассе, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заместитель председателя УНА-УНСО. Он вернулся в Украину 13 ноября. Однако на территории Польши его дело не закрыто.
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