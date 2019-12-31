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Боевики "ДНР" решили "помиловать" подростков-"диверсантов" из Ясиноватой
Боевики «ДНР» решили «помиловать» трех украинских подростков из Ясиноватой, которых в 2016 году бросили за решетку по обвинению в диверсионной деятельности. По информации Радио Свобода, о «гуманном» решении «властей» сообщила т.н. «омбудсмен» «ДНР» Дарья Морозова.
По ее информации, закреплено «указом» «главы ДНР».
«Глава „ДНР“ своим указом помиловал малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей», — сказала Морозова.
Имена подростков, которые будут освобождены, террористы не разглашают.
Как известно, фигурантами дела «ясиноватских диверсантов» были Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль. Задержать оккупанты смогли пятерых из них, а Белавину и Ковалю удалось выехать на подконтрольную Украине территорию Донбасса.
Напомним, 29 декабря состоялся так называемый «Большой обмен» — в Украину вернулись 76 украинцев, которых удерживали в тюрьмах «ЛДНР».
В СБУ анонсировали намерение вернуть и других пленных украинцев, которые находятся на оккупированной территории.
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