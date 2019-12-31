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Играл с огнем: под Черниговом подросток поджег веранду с канистрами бензина (фото)
В Борзнянском районе на Черниговщине 8-летний мальчик чудом не пострадал в устроенном им пожаре. Напомним, 27 декабря в Харькове неадекват поджег двери в здании областной администрации.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в жилом доме в частном хозяйстве в селе Плыски (25 км от Борзны) поступило к спасателям в 16:20.
К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена вся крыша жилого дома. Спасатели установили, что пока родители находились в доме, мальчик придумал на веранде опасные игры со спичками.
В указанном месте хранились канистры с бензином.
Последствия пожара
Возгорание удалось локализовать в 17:05, а в 17:30 — окончательно ликвидировать.
Виновник ЧП не пострадал. А вот в доме пламя повредило перекрытие на площади 25 кв. м и внутреннюю облицовку стен на площади 15 кв.м.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о малолетнем поджигателе из села Половли на Ровенщине, который спровоцировал несколько пожаров в своем селе. Мотивы поступков подростка пока неизвестны. Выяснилось, что он воспитывается в благополучной семье, члены которой никогда не попадали в поле зрения правоохранителей.
Фото ГСЧС
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