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Украина

В рамках обмена России отдали убийцу пленных украинских солдат с позывным "Тереза"

10:58 31 декабря 2019 228
Лариса Чубарова
Инф. «ФАКТОВ»

Кроме экс-беркутовцев и киллера «Динго», стрелявшего в украинских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева, в числе переданных боевикам лиц оказалась известная террористка «ДНР» Лариса Чубарова с позывным «Тереза», которая лично пытала и убивала попавших в плен украинских военных.

Об этом со ссылкой на информацию пропагандистских телеканалов сообщил «UA: Харків».

В кадр, в частности, попал момент теплой встречи террористки с цветами.

Так называемого «коменданта» «ДНР» Чубарову задержали 7 апреля 2015 года в Харькове. Бывший пленный украинский военный подтвердил, что Чубарова лично расстреливала пленных у всех на виду.

Суд в Харькове приговорил ее к 11 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. В ноябре 2018 года она отказалась просить российского президента Путина о включении в список на обмен, надеясь опротестовать вынесенный ей приговор.

Отметим, что полный список переданных в рамках обмена преступников Украина решила не публиковать.

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