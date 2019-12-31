Общество и люди

В Крыму на Новый год расцвели подснежники: опубликованы фото

В Ялте на аннексированном Крымском полуострове 31 декабря 2019 года зафиксирован собственный температурный рекорд — там столбики термометров днем достигают отметки в 5 градусов тепла.

Поэтому природа берет свое — в окрестностях города заметили цветущие подснежники. Их фото опубликовала в соцсети известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

«Доброго новогоднего утра хорошим людям! Это Ялта, сейчас. Желаю иметь силы и понимание держаться за Крым. Крым — это весна вопреки всему. Украинская весна!», — прокомментировала фото их автор.

Напомним, 19 декабря в Виннице зацвели сакуры, а в киевских парках начали появляться первоцветы.

Также «ФАКТЫ» публиковали фото из Полтавской области, где подснежники зацвели на клумбе накануне Дня Святого Николая.

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