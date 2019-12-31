40 человек бросили в аэропорту Берлина: подробности скандала, в который попал известный лоукостер

Украина

Разгорелся скандал с участием известного лоукост-авиаперевозчика Ryanair. Больше 40 пассажиров не смогли улететь из Берлина в Киев, хотя заранее купили билеты, зарегистрировались на рейс и утверждают, что приехали в аэропорт вовремя. Люди рассказали, что простояли в очереди на паспортном контроле больше часа. В то время, как другие авиакомпании ждали своих пассажиров (хотя должны были улететь раньше Ryanair), пассажиров Ryanair никто не подождал. Посадку на самолет закрыли. И хотя самолет, по словам очевидцев, еще долго не улетал, ни одного из опоздавших пассажиров на борт уже не пустили.

— В аэропорту Шенефельд представителей авиакомпании не оказалось, поэтому нам никто ничего не объяснил и не предложил альтернативных вариантов, — рассказал «ФАКТАМ» житель Днепра Александр. — Я не первый раз летаю лоукостерами, но раньше никогда подобных ситуаций не происходило. В аэропорт мы с женой, как и полагается, прибыли заранее. Кстати, среди не попавших на рейс были и те пассажиры, которые прибыли за два с половиной часа до начала регистрации, — и они тоже не попали на рейс! Мы сдали багаж, прошли таможенный контроль. А когда пришли на паспортный, там оказалась огромная очередь. Через это окно паспортного контроля проходили пассажиры сразу трех рейсов: нашего «Берлин Шенефельд — Киев» (рейс Ryanair, который прилетал в Борисполь), «Берлин — Киев» (рейс WizzAir, который прилетал в Жуляны) и «Берлин — Кутаиси» (тоже рейс WizzAir). Людей было очень много, очередь двигалась медленно. Получилось, что мы простояли там больше часа! Уже понимали, что времени в обрез, что посадка на рейс вот-вот закончится. Но сначала пускали пассажиров WizzAir, так как их самолеты должны были улетать раньше.

В результате, когда мы наконец прошли паспортный контроль, мы даже не успели дойти до гейта 74, где шла посадка на наш самолет. Когда были возле 73-го гейта, посадку на наш рейс закрыли. И все — больше никого не пустили. Хотя нас было человек сорок, не меньше. Многие пассажиры с маленькими детьми… Примечательно, что WizzAir (а это тоже лоукост-авиакомпания) ждал своих пассажиров, хотя их самолет должен был отправиться раньше нашего. Но их дождались, а нас не пустили. И что не менее странно — самолет Ryanair еще долго не улетал. Мы видели в окно, что он просто стоял.

Мы не понимали, что происходит и что нам делать дальше. В самолет не пускают, хотя он не улетел. Где наш багаж, непонятно. Люди возмущались, дети плакали… Представителя авиакомпании в аэропорту, как я уже говорил, мы не нашли. Сотрудники аэропорта, которые стояли за стойкой, посоветовали нам обратиться в полицию. Мы так и сделали. Полицейская долго думала, что с нами делать, после чего нас посадили в автобус — такой, на котором пассажиров обычно подвозят к самолетам. Мы уже подумали, что нас таки повезли на посадку. Но нет. Мы объехали аэропорт с другой стороны и оказались на стороне прибытия — как будто мы только что прибыли в Берлин. Зачем-то прошли паспортный контроль, хотя Германию не покидали. Мы опять обратились в полицию, просили помощи. В результате к нам вышла какая-то женщина (мы так толком и не поняли, кто она. Возможно, представитель хэндлинговой компании) и сказала, что, если у нас есть вопросы или претензии, мы можем обращаться в суд. Альтернативных билетов предоставлять никто не собирался. Дескать, добирайтесь сами как хотите.

Но ведь билеты на Ryanair мы, естественно, покупали заранее и они были дешевые. А что значит купить билет в день вылета, да еще и в предновогодние дни? Все билеты очень дорогие.

В результате мы с женой смогли улететь только через день рейсом WizzАir — и заплатили за два билета 500 евро. Плюс непредвиденные затраты на отель, ведь нам нужно было где-то жить. Хорошо, что хотя бы нашелся наш багаж. Мы боялись, что чемоданы улетели в Киев. Но оказалось, что в тот момент, когда нас на рейс уже не пускали, а самолет еще стоял, из него как раз выгружали наш багаж.

Александр намерен добиваться компенсации от авиакомпании. Говорит, что будет писать жалобы, а если это не даст результата, обратится в суд.

— Многие из тех, кто тоже не попал на рейс, вынуждены были добираться в Украину на автобусах, — говорит Александр. — Если бы мы сами опоздали на рейс или поздно прибыли в аэропорт, я бы ни к кому не предъявлял никаких претензий. Но тут на рейс не попали 40 человек, которые больше часа простояли в очереди на паспортный контроль. И я не могу понять, почему одна лоукост-авиакомпания, учитывая ситуацию, ждет своих пассажиров, а другая — нет, хотя их самолет потом еще долго не улетает.

То, что в тот день на паспортном контроле в аэропорту Шенефельд действительно были огромные очереди, в комментариях в Facebook пишут и другие пассажиры.

«Нам посчастливилось в этот день лететь рейсом WizzAir, на чек-ин мы приехали за 2,5 часа. Так вот, все три рейса обслуживала одна девочка, а затем все три рейса стояли на паспортный контроль в 3 окошечка для non EU. А в другие 3 окошечка для граждан EU не было ни одного человека… Вылетели мы на 40 минут позже. Но, как я понимаю теперь, нам еще повезло», — написала пользователь Екатерина.

Многие пишут, что в аэропорту Шенефельд иногда случаются такие коллапсы, поскольку аэропорт маленький, а пассажиропоток большой. Точно такая же ситуация в этом аэропорту была 1 декабря 2019 года, когда из-за огромной очереди на паспортном контроле не смогли улететь в Киев и Львов около 50 украинцев — пассажиров WizzAir. https://fakty.ua/326 332 Тогда в консульском отделе посольства Украины в ФРГ смогли решить проблему — пассажирам, которые не попали на рейс, оформили бесплатные билеты на другой день.

В октябре 2019 года «ФАКТЫ» рассказывали о похожей ситуации в аэропорту Франкфурта, только там в скандал попал как раз авиаперевозчик WizzAir.

Тогда тоже не смогли улететь примерно 40 человек. Среди них было семеро детей, которые ездили в Германию на международный турнир по боксу. Людей не пустили на посадку без объяснения причин. Позже сотрудники аэропорта неофициально сообщили, что, вероятнее всего, авиакомпания продала больше билетов, чем может вместить самолет (хотя авиакомпания это отрицала).

Эксперты рассказывали «ФАКТАМ», что в подобных случаях, если вины пассажира однозначно нет, ему стоит добиваться компенсации.

- В первую очередь, еще находясь в аэропорту, надо звонить на горячую линию, телефоны которой указаны на сайте авиакомпании, — рассказывал «ФАКТАМ» авиаэксперт Александр Ланецкий. — Дозваниваться можно долго, но это обязательно нужно сделать, и звонок зафиксировать. Альтернативный билет должна предоставить хэндлинговая компания в аэропорту. Если этого не произошло, пассажир сам покупает новый билет, но потом официально обращается в авиакомпанию с требованием компенсировать ему стоимость билета и выплатить другие положенные компенсации. При худшем сценарии приходится идти в суд. Но если у вас на руках есть все документы (билеты, чеки, подтверждающие затраты на проживание и питание), есть шансы выиграть процесс.

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