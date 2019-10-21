Оставили 40 человек в аэропорту: Wizz Air попал в скандал из-за нехватки мест в самолете

Происшествия

Разгорелся скандал с участием популярного лоукост-авиаперевозчика Wizz Air. Десять украинцев, среди которых было семеро детей, не смогли улететь из Франкфурта в Киев, хотя у них были авиабилеты, и они прошли регистрацию на рейс. В последний момент им было заявлено, что мест в самолете больше нет. В такой же ситуации, помимо десяти украинцев, оказались еще около тридцати пассажиров. Все они по непонятным причинам не попали на рейс, хотя пришли на посадку вовремя.

О произошедшем «ФАКТАМ» рассказал застрявший во Франкфурте тренер по боксу Арсений, который возил детей в Германию на международный турнир.

- Получилось, что в общей сложности на рейс не пустили около 40 человек! — рассказал «ФАКТАМ» Арсений. — Как могло не хватить мест такому количеству пассажиров?! Для нас произошедшее стало шоком. Мы заранее купили билеты, заранее зарегистрировались на рейс, уже сдали багаж. Пришли на посадку в 13.45 — и нам сразу заявили, что мы в самолет не сядем. Это сказал человек, который стоял за стойкой и пускал пассажиров на посадку. Кроме нас, такой же ответ услышали еще человек тридцать. Многие из них тоже были с детьми, некоторые — с грудными… Причин отказа нам никто не объяснял. Мы, естественно, стали возмущаться. На рейс никто не опоздал, по времени посадка не была окончена. Никто не понимал, что происходит. В результате этот человек просто сказал нам «До свидания», а потом еще и вызвал полицию, чтобы нас оттуда выпроводили.

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Мы не знали, что делать и к кому обращаться. Представителей авиаперевозчика Wizz Air в аэропорту не оказалось.

Если представительства авиакомпании в аэропорту нет, с пассажирами должны работать представители хэндлинговой службы. Но не в этом случае. По словам Арсения, человек, который без объяснений причин не пустил их посадку, очевидно и был представителем такой службы. Но он только нахамил пассажирам, ни слова при этом не сказав ни о компенсациях, ни о билетах на ближайшие рейсы.

- Нам удалось поговорить только с одной сотрудницей аэропорта, — говорит Арсений. — Она отнеслась к нам по-человечески, сама связалась с авиакомпанией Wizz Air и те сказали ей, что, оказывается, они продали на этот рейс намного больше билетов, чем может вместить самолет. Поэтому около сорока человек просто не поместились. Сотрудница аэропорта неофициально сказала нам, что с Wizz Air такая ситуация произошла далеко не впервые. Они специально билетов продают больше, чем мест в салонах. Расчет на то, что кто-то опоздает, кто-то в последний момент не приедет — а все места в салоне все равно окажутся занятыми. Но тут речь идет о 40 пассажирах, которые заплатили за свои билеты, багаж и остались ни с чем!

По словам Арсения, потом они снова обратились к представителям хэндлинговой службы по поводу компенсации и билетов на другой рейс.

- С такой же просьбой к ним обратились и не попавшие на рейс граждане США, — говорит Арсений. — И что интересно — им тут же выдали денежную компенсацию. А нам вместо этого заявили: «Обращайтесь в службу поддержки на сайте Wizz Air». И все, больше никакой информации. Мы кстати несколько раз пытались дозвониться по телефонам, указанным на сайте авиакомпании. Но безуспешно.

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- Я тоже, находясь в Украине, пыталась с ними связаться, — рассказала «ФАКТАМ» жена Аресения Оксана. — Звонила на горячую линию. За 20 минут, которые пробыла на линии, с моего счета списалось 60 гривен. И мне никто не помог. Человек, с которым мне удалось поговорить, сказал писать жалобу на официальный сайт авиакомпании. Вот и вся помощь. Получилось, что дети вместе с тренерами оказались в чужой стране и не имели возможности улететь домой. Денег на новые билеты у них уже не оставалось. Пока я судорожно искала деньги, чтобы скинуть их на карту мужа, билеты в Киев на ближайший рейс 21 октября уже раскупили. А следующий рейс только в среду, 23 октября. Муж говорил, что несколько пассажиров, чтобы быстро улететь, купили себе билеты другой авиакомпании стоимостью 10 тысяч гривен каждый. Но у нас нет таких денег. Поэтому сейчас ребята вместе с тренерами все еще во Франкфурте.

- Спасибо знакомому тренеру, который нас приютил. Благодаря ему мы ночевали не в аэропорту, а в спортивном зале, — говорит Арсений. — Сейчас мы ищем возможность хотя бы часть детей отправить домой 22 октября. Уже понятно, что билеты нам придется покупать за свой счет. А уже потом, по приезду, будем добиваться компенсаций. Некоторые дети из-за этих проблем не успевают на другие соревнования в Украине. Я и сам в день прилета должен был как тренер сразу ехать на Всеукраинские соревнования в Бердянск. В результате пропали и билеты, и номера в отеле. И мы до сих пор не знаем, улетим ли хотя бы в среду.

«ФАКТЫ» направили официальный запрос в пресс-службу авиакомпании Wizz Air, чтобы получить комментарий по поводу этой ситуации. Но там за весь день на наш запрос не ответили.

Если ли у пострадавших пассажиров шанс получить компенсацию? Авиаэксперт Александр Ланецкий рассказал «ФАКТАМ», что компенсация в таком случае однозначно полагается. Причем, компенсировать авиакомпания должна не только стоимость билетов, но и другие расходы.

- Суммы компенсации установлены Европейским парламентом, — объяснил «ФАКТАМ» Александр Ланецкий. — Если речь идет о расстоянии от 1500 километров — это 400 евро. Если больше 3500 километров — 600 евро. А если меньше 1500 километров — 250 евро. Авиакомпания может предлагать больше, но не имеет права предложить меньше. Могут компенсировать и дополнительные расходы, например, затраты на питание. Необходимо сохранять все чеки. Само собой, авиакомпания должна предоставить билет на альтернативный рейс или компенсировать его стоимость, если человек покупал билет самостоятельно. В данной ситуации должно быть именно так.

- Что делать, если компенсацию никто не предложил, а представители хэндлинговой службы и вовсе отказались что-либо сообщать?

- В первую очередь звонить на горячую линию, телефоны которой указаны на сайте авиакомпании. Дозваниваться можно долго, но это обязательно нужно сделать, и звонок зафиксировать. Альтернативный билет должна предоставить хэндлинговая компания в аэропорту. Если этого не произошло, пассажир сам покупает новый билет, но потом официально обращается в авиакомпанию с требованием компенсировать ему стоимость билета и выплатить другие положенные компенсации. Иногда бывают случаи, когда авиакомпания, не желая предоставлять положенную компенсацию в полном размере, предлагает вместо этого скидочный ваучер на следующий билет или что-то в этом роде. Хотя на самом деле людям положена компенсация, и этого реально добиться. При худшем сценарии приходится идти в суд. Но если у вас на руках есть все подтверждения (билеты, чеки, подтверждающие затраты на проживание и питание), есть все шансы выиграть процесс.

По словам Александра Ланецкого, овербукинг (когда билетов продают больше, чем мест в самолете) — распространенная практика во многих авиакомпаниях. Но обычно речь идет о четырех-пяти «лишних» билетах. Но уж никак не о тридцати.

- Возможно, изначально авиакомпания продавала билеты на Airbus A321, а полетел Airbus А320, который меньше, — предполагает Александр Ланецкий. — Там как раз разница примерно в тридцать пассажирских мест. Больше тридцати человек — это слишком много для овербукинга.

Пока что юные боксеры с тремя тренерами остаются во Франкфурте. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале с украинскими туристами в Египте, которые по вине авиаперевозчика и туроператора весь день просидели в аэропорту с маленькими детьми. Также «ФАКТЫ» рассказывали, как себя вести в подобных ситуациях и как добиться компенсации от авиаперевозчика.

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