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В Ираке демонстранты атаковали посольство США, американским дипломатам пришлось бежать

12:30 31 декабря 2019 135
Посольство США в Ираке
Инф. «ФАКТОВ»

В столице Ирака Багдаде демонстранты устроили акцию под посольством США, в результате которой охрана отступила на территорию дипмиссии, а американский посол покинул здание. Ранее ВВС США нанесли авиудары по позициям террористической организации «Исламское государство» в иракской провинции Саладин

О ситуации в Багдаде сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на агентство Associated press. Акция состоялась после похорон представителей военизированной группировки, чьи позиции подверглись атаке ВВС США. Сообщается, что погибли 25 человек, а еще 51 получил ранение.

Авиаудары были нанесены после того, как иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. Тогда погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

Под зданием посольства демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: «Смерть Америке, смерть Израилю!» Информацию о том, что американский посол покинул здание дипмиссии распространил телеканал «Аль-Арабийя».

Тем временем IsraelInfo сообщает, что иракский совет национальной безопасности заявил, что пересмотрит сотрудничество с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», источник в Пентагоне сообщал о возможной гибели главаря «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади в ходе спецоперации США на северо-западе Сирии.

Фото из Википедии.

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