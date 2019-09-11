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ВВС США сбросили 40 тонн бомб на «кишащий боевиками» остров в Ираке: мощное видео

6:53 11 сентября 2019 119
Взрывы на острове
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям террористической организации «Исламское государство» — «кишащему боевиками» острову Канус на реке Тигр в иракской провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.

Пентагон опубликовал впечатляющее видео ковровых бомбардировок, в которых принимали участие самолеты F15 и новейшие F35. В общей сложности было сброшено более 36 тонн бомб.

Таким образом американские военные надеются уничтожить оплот террористов и остановить поток боевиков в Сирию. Остров являлся их транзитным пунктом.


Ранее «ФАКТЫ» писали об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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