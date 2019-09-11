Мир

ВВС США сбросили 40 тонн бомб на «кишащий боевиками» остров в Ираке: мощное видео

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям террористической организации «Исламское государство» — «кишащему боевиками» острову Канус на реке Тигр в иракской провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.

Пентагон опубликовал впечатляющее видео ковровых бомбардировок, в которых принимали участие самолеты F15 и новейшие F35. В общей сложности было сброшено более 36 тонн бомб.

Таким образом американские военные надеются уничтожить оплот террористов и остановить поток боевиков в Сирию. Остров являлся их транзитным пунктом.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%81?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أف-15 و #أف-35 36,000 pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) September 10, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали об отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter