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«Разобрался»: под Николаевом предприниматель обстрелял из ружья магазин, дом и авто конкурентов (фото)
В Первомайский отдел полиции обратились двое горожан — 34-х и 50-ти лет — в связи с тем, что их знакомый обстрелял из ружья дом, автомобили и мясную лавку.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Первомайского отдела полиции, уже несколько месяцев продолжается конфликт между ними и 47-летним местным жителем, который неоднократно угрожал «разобраться» с оппонентами.
2 декабря, около 17:00, мужчина на автомобиле приехал домой сначала к младшему из заявителей. Зайдя во двор, выстрелил из ружья в окно жилого дома. Внутри находились хозяин, его супруга и шестилетний сын. Глава семьи получил ранения ноги осколками стекла от выбитого окна. Затем погромщик обстрелял автомобиль, стоявший во дворе.
Как стало известно «ФАКТАМ», после этого правонарушитель поехал домой к старшему из потерпевших, где расстрелял два автомобиля, припаркованных возле дома. Но на этом разборки не закончились. Войдя в кураж, злоумышленник поехал и обстрелял еще и его мясной торговый павильон на улице Корабельной.
По не подтвержденной пока информации, причиной погрома стали конкурентные отношения стрелка с потерпевшими.
По факту случившегося открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Хулиганство с использованием огнестрельного оружия». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Он задержан. Ружье 20-го калибра изъято.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло в центре Киева: неизвестные расстреляли Range Rover, в котором находился ребенок.
А в Кривом Роге в ноябре пьяный прохожий расстрелял из ружья автомобиль из-за того, что с ним отказались выпить.
Еще один жуткий случай произошел в Белгороде-Днестровском Одесской области: пенсионер расстрелял соседей из-за громкой музыки.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..