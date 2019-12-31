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Происшествия

В Карпатах официально открыт снеголавинный сезон: куда туристам лучше не соваться (карта)

13:41 31 декабря 2019 112
Лавина в горах
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине официально «открыли» снеголавинный сезон. Напомним, на днях немецкая туристическая группа попала под лавину на лыжном курорте в итальянских Альпах.

Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, первым регионом с интенсивным приростом снега стал район ответственности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), высокогорье восточной части Закарпатской области, вершины Львовщины, Ивано-Франковщины и Черновицкой области.

30 декабря возможность схода лавины констатировали и на снеголавинной станции «Плай» (Ивано-Франковская область).

Карта снеголавинной опасности на 31 декабря

А в ноябре при восхождении на гору Ломницкий Штит в Высоких Татрах (Словакия) погибли два гражданина Украины. «ФАКТЫ» сообщали подробности этой трагедии.

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