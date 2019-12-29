Лавина накрыла группу туристов в Альпах: среди погибших есть дети

Мир

Немецкая туристическая группа попала под лавину на лыжном курорте в итальянских Альпах. Погибли три человека. Ранее в страшную аварию попали два автобуса в туристами в Египте.

DW сообщает, что лавина сошла 28 декабря в автономной провинции Больцано, недалеко от границы с Австрией. Она накрыла немецких лыжников на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь) — на высоте около 2400 метров. Погибли 25-летняя женщина и две семилетние девочки, одна из которых была дочерью погибшей. Еще двое немцев, в том числе 11-летний мальчик, получили травмы.

Спасатели продолжают поиски. Возможно, под снежным завалом есть еще люди.

Ранее сообщалось, что на Нью-Йорк обрушился шквальный шторм со снегом. Волны вынесли на берег ледяные глыбы.

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