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Стали известны подробности гибели украинских альпинистов в Словакии
Инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрылева, погибшие в горах Словакии, находились в составе группы из 11 человек, которые совершали восхождение на гору Ломницкий Штит в Высоких Татрах, сообщает УНН.
По информации словацких спасателей, 28 ноября в горах была плохая видимость, шел снег. Во второй половине дня альпинисты по экстренной линии сообщили, что двое их коллег сорвались.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, нашли 67-летнего Владимира Михалко и 30-летнюю Ирину Скрылеву без признаков жизни — альпинисты получили травмы, несовместимые с жизнью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах погибли опытные спортсмены — многолетний руководитель городской станции юных туристов, 61-летний Павел Винтонюк, и 26-летний Роман Беркещук, у которого был опыт покорения пятитысячников — Монблана и Казбека.
Фото из Википедии.
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