Стали известны подробности гибели украинских альпинистов в Словакии

Украина

Инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрылева, погибшие в горах Словакии, находились в составе группы из 11 человек, которые совершали восхождение на гору Ломницкий Штит в Высоких Татрах, сообщает УНН.

По информации словацких спасателей, 28 ноября в горах была плохая видимость, шел снег. Во второй половине дня альпинисты по экстренной линии сообщили, что двое их коллег сорвались.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, нашли 67-летнего Владимира Михалко и 30-летнюю Ирину Скрылеву без признаков жизни — альпинисты получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах погибли опытные спортсмены — многолетний руководитель городской станции юных туристов, 61-летний Павел Винтонюк, и 26-летний Роман Беркещук, у которого был опыт покорения пятитысячников — Монблана и Казбека.

Фото из Википедии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter