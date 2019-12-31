23.63 / 24.31 26.25 / 27.10
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер женился

20:07 31 декабря 2019 122
Андрей Эйдер с супругой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вторник, 31 декабря, самый канун нового 2020 года, стал днем рождения нового семейного союза: самый младший из захваченных в Керченском проливе в плен в конце минувшего года украинских военных моряков Андрей Эйдер женился на своей избраннице Марине Вербицкой. Двадцатилетний жених и 17-летняя невеста оформили свои отношения в Киеве.

Напомним, 19-летний моряк сделал предложение своей избраннице Марине еще в госпитале, в «Феофании», куда на обследование доставили всех освобожденных из российского плена в сентябре украинских военных. Тогда родственники Андрея по его просьбе купили кольцо, которое он надел на палец любимой прямо в больничной палате.

Сегодня молодые расписались, Марина решила взять фамилию Андрея.

В 2018 году Эйдер окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта. Поход к берегам Мариуполя был его вторым в жизни выходом в море. В ходе вооруженного инцидента у Керченского пролива парень получил осколочное ранение ног, которое все еще сказывается на здоровье: «Когда резкая перемена погоды или, скажем, поднимаюсь пешком на пятый этаж…».

Молодой человек после выздоровления намерен продолжить воинскую службу, но медики утверждают: осколки исключают профессию, если та будет связана непосредственно с ведением боя. Поэтому в наступающем году матрос намерен поступить в Институт ВМС Одесской национальной морской академии, чтобы стать военным психологом.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Подробно о пребывании Андрея Эйдера в неволе читайте в статье «ФАКТОВ»: «Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом

Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

Машины на дороге

Один летел, второй — бежал: момент жуткого ДТП на пешеходном переходе в Харькове попал на видео

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер