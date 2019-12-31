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Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер женился
Вторник, 31 декабря, самый канун нового 2020 года, стал днем рождения нового семейного союза: самый младший из захваченных в Керченском проливе в плен в конце минувшего года украинских военных моряков Андрей Эйдер женился на своей избраннице Марине Вербицкой. Двадцатилетний жених и 17-летняя невеста оформили свои отношения в Киеве.
Напомним, 19-летний моряк сделал предложение своей избраннице Марине еще в госпитале, в «Феофании», куда на обследование доставили всех освобожденных из российского плена в сентябре украинских военных. Тогда родственники Андрея по его просьбе купили кольцо, которое он надел на палец любимой прямо в больничной палате.
Сегодня молодые расписались, Марина решила взять фамилию Андрея.
В 2018 году Эйдер окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта. Поход к берегам Мариуполя был его вторым в жизни выходом в море. В ходе вооруженного инцидента у Керченского пролива парень получил осколочное ранение ног, которое все еще сказывается на здоровье: «Когда резкая перемена погоды или, скажем, поднимаюсь пешком на пятый этаж…».
Молодой человек после выздоровления намерен продолжить воинскую службу, но медики утверждают: осколки исключают профессию, если та будет связана непосредственно с ведением боя. Поэтому в наступающем году матрос намерен поступить в Институт ВМС Одесской национальной морской академии, чтобы стать военным психологом.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Подробно о пребывании Андрея Эйдера в неволе читайте в статье «ФАКТОВ»: «Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер».
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