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В центре Житомира крупная автокатастрофа, много погибших, — СМИ
В Житомире в центре города в ночь на 29 декабря произошло ужасное ДТП. На улице Победы, возле поворота на улицу Леси Украинки, иномарка на большой скорости протаранила дерево.
Автомобиль был разбит вдребезги настолько, что ни марку, ни номерные знаки распознать не удалось. По информации свидетелей, в салоне было от 5 до 7 погибших. Это молодые люди, которые ехали в ночной клуб, пишет topnews.zt.ua.
Судя по силе удара, у легковушки на момент аварии на спидометре было не менее 200 километров в час.
Полиция пока не предоставляла информацию об этом ЧП.
Как писали «ФАКТЫ», 27 декабря на Волыни рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш — Львов столкнулся со встречным микроавтобусом Opel Movano. Согласно предварительной информации, в ДТП получили травмы оба водителя и шесть пассажиров рейсового автобуса.
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