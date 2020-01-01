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Не холодно и снежно: синоптики дали прогноз на первые дни наступившего года
В первые дни 2020 года на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 января будет колебаться в районе нулевой отметки термометра. В большинстве регионов страны прогнозируется от -1 до 2 градусов Цельсия.
Облачно и без осадков будет только в Луцке, Ровно и Львове. В Киеве мокрый снег возможен и днем, и ночью, ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду.
2 января усилятся ночные заморозки — до минус 4 градусов. Будет дуть западный ветер, который разгонит тучи, поэтому по всей территории страны обещают ясную и солнечную погоду. Дневная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В Одессе будет до 3 градусов тепла, а в Крыму — до 4 градусов выше нуля.
Напомним, такая совсем не новогодняя погода объясняется глобальным потеплением и сменой климата в Украине.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!