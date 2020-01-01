23.63 / 24.31 26.25 / 27.10
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не холодно и снежно: синоптики дали прогноз на первые дни наступившего года

7:12 1 января 2020 40
мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

В первые дни 2020 года на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха 1 января будет колебаться в районе нулевой отметки термометра. В большинстве регионов страны прогнозируется от -1 до 2 градусов Цельсия.
Облачно и без осадков будет только в Луцке, Ровно и Львове. В Киеве мокрый снег возможен и днем, и ночью, ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду.

2 января усилятся ночные заморозки — до минус 4 градусов. Будет дуть западный ветер, который разгонит тучи, поэтому по всей территории страны обещают ясную и солнечную погоду. Дневная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В Одессе будет до 3 градусов тепла, а в Крыму — до 4 градусов выше нуля.

Напомним, такая совсем не новогодняя погода объясняется глобальным потеплением и сменой климата в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Горловка

"Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

С Новым годом

Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки

Зимнее поле

Мокрый снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в первые дни 2020 года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер