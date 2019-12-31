Украина

Нужно привыкать к тому, что лето в Украине всегда будет жарким, — глава Гидрометцентра (видео)

Несмотря на незначительное снижение температуры в последние дни года и даже местами выпавший снег, украинцам стоит готовиться к тому, что в будущем по-настоящему холодных зим уже не будет.

С таким обескураживающем прогнозом в эфире телеканала ZIK выступил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, зима в Украине не может быть холодной из-за тенденций к постоянному повышению температуры. Похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими.

«У нас страшное повышение температуры зимнего периода — 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода — почти на 2 градуса, это просто ужас. Проанализировав эти тенденции, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год. Так вот: зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания. Хотя они будут, но они будут кратковременными, очень кратковременными», — сказал главный метеоролог Украины.

Николай Кульбида отметил, что в 2019 году были зафиксированы значительные повышения температуры и летом, и зимой.

При этом он отметил, что долгосрочные прогнозы об осадках давать сложнее, так как тенденции указывают на то, что ситуация может быть непредсказуемой.

«Может и снег выпасть, но при этом температурном режиме он долго держаться все равно не будет. А лето у нас всегда будет жарким. Всегда, и мы уже должны к этому привыкать», — добавил Николай Кульбида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», последний день года — 31 декабря — принесет дождь со снегом в западную часть страны, а также частично в северные регионы — Черниговскую, Киевскую Сумскую области. На остальной территории будет солнечно, с колебаниями температуры на протяжении суток от 3° мороза ночью до 4−5° тепла днем.

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