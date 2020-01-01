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Было больно: с Папой Римским жестко обошлись в новогоднюю ночь в Ватикане (видео)
Во время предновогодней прогулки Папы Римского Франциска в Ватикане на площади Святого Петра произошла нештатная ситуация — неизвестная женщина с силой схватила его за руку и потянула к себе.
Вероятно, такая активность женщины причинила понтифику боль, поэтому Франциск быстро вырвал руку.
Охранники вмешались в ситуацию только в конце инцидента.
Видео инцидента опубликовал ресурс CBS в Twitter.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd— CBS News (@CBSNews) December 31, 2019
Напомним, в традиционной Рождественской мессе Папа Римский, обращаясь к верующим, призвал к миру и сказал, что «Бог любит всех, даже худших из людей». Такие слова, по мнению западных СМИ, стали обращением к священникам, замешанным в секс-скандалах и растлении несовершеннолетних.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!