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Мир

Было больно: с Папой Римским жестко обошлись в новогоднюю ночь в Ватикане (видео)

7:34 1 января 2020 10
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Во время предновогодней прогулки Папы Римского Франциска в Ватикане на площади Святого Петра произошла нештатная ситуация — неизвестная женщина с силой схватила его за руку и потянула к себе.

Вероятно, такая активность женщины причинила понтифику боль, поэтому Франциск быстро вырвал руку.

Охранники вмешались в ситуацию только в конце инцидента.

Видео инцидента опубликовал ресурс CBS в Twitter.



Напомним, в традиционной Рождественской мессе Папа Римский, обращаясь к верующим, призвал к миру и сказал, что «Бог любит всех, даже худших из людей». Такие слова, по мнению западных СМИ, стали обращением к священникам, замешанным в секс-скандалах и растлении несовершеннолетних.

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