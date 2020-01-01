Происшествия

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ

Ночь первого дня 2020 года в Киеве не обошлась без стрельбы. Напомним, накануне Нового года на столичной Троещине неизвестные стреляли и громили торговые павильоны.

Как сообщает «Главком», ссылаясь на источники в полиции, в центре столицы на Большой Васильковской была массовая драка с использованием огнестрельного оружия.

Инцидент случился около 4:30 утра по адресу: Большая Васильковская, 145/1.

В результате огнестрельные ранения получили два человека, их госпитализировали. Еще троих с различными травмами грудной клетки, лица и головы также доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на столичном рынке «Виноградарь», в результате которой пострадала пожилая женщина.

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