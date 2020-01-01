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Жителя Мукачево «поздравили» с Новым годом выстрелом из гранатомета по его домовладению (фото)
Во вторник, 31 декабря, за полчаса до наступления Нового года в Мукачево выстрелили из ручного гранатомета. В новогоднюю ночь стрельба была также на улицах Киева.
Пресс-служба Нацполиции Закарпатской области сообщает, что выстрел был выполнен по частному домостроению и повредил ограждение одного из дворов. Правоохранители обнаружили часть разорвавшегося боеприпаса. Обстрел произошел на улице Ференца Листа.
Проводится расследование происшествия, на место выехало руководство полиции Мукачево.
Ранее сообщалось, что в Киеве устроили стрельбу возле пункта обмена валют, который находится на рынке «Виноградарь». Пострадала пенсионерка — она получила ранения, ей оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что преступление было совершено из хулиганских побуждений — злоумышленники использовали пистолет для стрельбы резиновыми пулями.
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