Происшествия

Жителя Мукачево «поздравили» с Новым годом выстрелом из гранатомета по его домовладению (фото)

Во вторник, 31 декабря, за полчаса до наступления Нового года в Мукачево выстрелили из ручного гранатомета. В новогоднюю ночь стрельба была также на улицах Киева.

Пресс-служба Нацполиции Закарпатской области сообщает, что выстрел был выполнен по частному домостроению и повредил ограждение одного из дворов. Правоохранители обнаружили часть разорвавшегося боеприпаса. Обстрел произошел на улице Ференца Листа.

Проводится расследование происшествия, на место выехало руководство полиции Мукачево.

Ранее сообщалось, что в Киеве устроили стрельбу возле пункта обмена валют, который находится на рынке «Виноградарь». Пострадала пенсионерка — она получила ранения, ей оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что преступление было совершено из хулиганских побуждений — злоумышленники использовали пистолет для стрельбы резиновыми пулями.

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