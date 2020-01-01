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«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

10:56 1 января 2020 3150
Кремль
Инф. «ФАКТОВ»

В России вызвала резонанс пародия на новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Ранее известный блогер спародировал Ксению Собчак. Пародию на Путина актер Никита Кукушкин представил на телеканале «Дождь».

Ролик «Новогоднее обращение Невладимира Невладимировича Непутина» опубликовали 31 декабря, и он быстро набрал несколько сотен тысяч просмотров.

В пародии «Путин» заявил об уходе с поста президента России, а также о заключительных «указах»: о создании парламентской республики, ликвидации Росгвардии, сокращении ФСБ и МВД.

«Путин» заявил и об утере «оригинала» президента из-за засилья двойников. А перед финальной фразой поздравляющий делает поворот на 360 градусов и демонстрирует прическу а-ля оселедець.

В сети появилось множество комментариев к ролику, вот некоторые из них:

Ранее сообщалось, что в РФ пропагандисты хотели использовать двойника Владимира Зеленского.

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