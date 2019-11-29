Известный блогер хлестко спародировал Ксению Собчак (видео)

Шоу-бизнес

Каждое интервью российской телеведущей Ксении Собчак, которая устроила публичный откровенный круглый стол с открытыми геями, собирает сотни тысяч просмотров и бьет рекорды в сети. Она выбирает ярких, трендовых собеседников, нестандартно ведет разговор, удивляя и порой шокируя публику. Каждый новый выпуск «Осторожно, Собчак!» обсуждают в сети.

Любовь Ксюши к хайпу высмеял российский блогер Илья Шабельников, известный как Satyr. Он опубликовал пародию на Собчак, скопировав ее внешность, манеры и стилистику разговора.

В его ролике в Youtube Собчак берет интервью у обычного школьника, задавая ему неловкие и нелепые вопросы. При этом, нелепо выглядит сама звезда. В финале пародии Собчак спрашивает у парня «Чей Крым?». Пока школьник молчит, Ксюша шечет ему: «Наш!».

В конце видео Satyr показал, как Собчак держит на цепи президент РФ Владимир Путин.

Самой Собчак пародия очень понравилась. «Господи как же это талантливо !!! Бравоооо! Выводим в топ!!!», — написала телеведущая.

«Также отвратительно как и оригинал! Сатир талантище!», «Сатир аккуратней, Богомолов запутался, где Ксюша настоящая», «Было довольно интересно. Особенно концовка порадовала», «Сколько Собчак за съемки заплатили, она же сама себя играла?», — комментируют видео.

Напомним, ранее Ксения Собчак взяла скандальное интервью у Андрея Малахова, который раскрыл гонорары звезд за их откровения в телевизионных шоу.

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