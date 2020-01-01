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Украина

Факельное шествие в Киеве в честь 111-летия Степана Бандеры: онлайн-трансляция

16:00 1 января 2020 467
Марш-2019
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 1 января, в Киеве пройдет традиционное факельное шествие, которое приурочено ко дню рождения Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов. Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал марш с материковой Украины на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова.

«Українські Новини» сообщают, что «Марш чести, достоинства и свободы» организовали: ВО «Свобода», «Правый сектор», Сокол", «Тризуб», «Национальный корпус», «Конгресс украинских националистов» и «С-14». Шествие начинается в 18:00 в парке им. Тараса Шевченко.

Окно трансляции появится за несколько минут до начала акции.

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялся Транс-Марш — он был посвящен Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. Противники марша попытались прорвать кордон полиции и забрасывали участников яйцами. Есть задержанные.

Фото: Цензор. НЕТ

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