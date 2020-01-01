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Спорт

Свитолина рассказала, что для нее важнее – титулы или деньги (фото)

12:33 1 января 2020 155
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге, отметила, что на данном этапе карьеры для нее на первом месте достижения и титулы, а не заработанные призовые.

«Нужно не смотреть в свой банковский аккаунт. Я так и делаю. У меня отец занимается финансами — буквально не смотрю, что там происходит. Конечно, знаю, сколько зарабатываю. Это всем видно. Но также у меня есть очень большие расходы на ту же команду — там четыре человека. Совершенно не фокусируюсь на деньгах. Знаю, что играем на большие деньги, на большие призовые. Но нужно думать и ставить задачи. Моя цель — забрать как можно больше титулов. Это должно стоять на первом месте.

Для всех деньги — большая мотивация. Не будут тут лгать. Я действующий игрок, я хочу выигрывать, хочу побеждать на турнирах «Большого шлема». Это большая задача для меня. Как и стать первой ракеткой мира. Это мотивирует меня больше, чем деньги. Может, когда закончу карьеру, деньги станут большим приоритетом, чем все эти турниры и кубки. Но на данный момент самое важное — это титулы", — поведала спортсменка в интервью сайту «Трибуна».

Отметим, что новый сезон украинка начнет с выступления на турнире в австралийском Брисбене с общим призовым фондом почти 1,5 млн долларов, который пройдет с 6 по 12 января. Он станет одной из главных репетиций перед стартующим 20 января Открытым чемпионатом Австралии.

Примечательно, что Свитолина, приехав в Брисбен вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом, решила повеселиться и поупражнялась в метании… топора. Ух, берегитесь, будущие соперницы Элины!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных спортсменок мира за последнее десятилетие.

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