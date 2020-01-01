«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Мир

Известный российский юморист Максим Галкин записал видеоролик, в котором потроллил президента РФ Владимира Путина. Ранее Галкин ответил, готов ли он сменить Путина по посту президента.

Российский комик записал новогоднее обращение без слов и выложил его в своем Instagram. Галкин стоит на фоне новогодней елки рядом с мужчиной, загримированным под Путина. Галкин и «Путин» делают вид, что они пытаются начать заготовленную речь, кивают и подмигивают друг другу, но в итоге так и не заговаривают.

Видео собрало уже около 500 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ представитель ЛДПР Дмитрий Савельев заявил, что Галкину не удается достойно представлять жанр политической сатиры из-за «слабого представления об интеллектуальном юморе».



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