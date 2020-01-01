23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

13:06 1 января 2020 294
Пародия Галкина
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский юморист Максим Галкин записал видеоролик, в котором потроллил президента РФ Владимира Путина. Ранее Галкин ответил, готов ли он сменить Путина по посту президента.

Российский комик записал новогоднее обращение без слов и выложил его в своем Instagram. Галкин стоит на фоне новогодней елки рядом с мужчиной, загримированным под Путина. Галкин и «Путин» делают вид, что они пытаются начать заготовленную речь, кивают и подмигивают друг другу, но в итоге так и не заговаривают.

Видео собрало уже около 500 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ представитель ЛДПР Дмитрий Савельев заявил, что Галкину не удается достойно представлять жанр политической сатиры из-за «слабого представления об интеллектуальном юморе».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

оружие

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

гривни

Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер