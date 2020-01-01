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Опасный день для Девы и хороший — для Тельца: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
Четверг, 2 января, — хороший день для общения с друзьями.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Тяжелый день для представителей этого знака зодиака. Не рассказывайте никому о своих планах, проверяйте, выключили ли вы электроприборы, пристегивайтесь в автомобиле.
Телец
Хороший день для Тельца. Но помните, что позволять себе все, что хочется, нельзя, ведь скоро придется платить за это.
Близнецы
Близнецам придется маневрировать, стараться успевать на работе и дома. Родственники огорчат. Возможно легкое недомогание.
Рак
Рак может расстаться с любимым человеком, если замкнется в себе и не будет контактировать с миром.
Лев
Львам звезды обещают интересные знакомства и путешествия. А еще советуют заняться домом, уборкой, покупками.
Дева
Опасный день. Не принимайте все близко к сердцу, всем не угодишь, а заболеть на нервной почве можно.
Весы
Хороший день для крупных покупок и приобретений. Вы будете много и удачно работать, а любимый человек сделает подарок.
Скорпион
На работе возможны разногласия и скандалы. Постарайтесь всех простить и не усугублять ситуацию.
Стрелец
Возможны проблемы со здоровьем и конфликты с близкими людьми. Не начинайте новые дела.
Козерог
На работе возможны интриги, близкие могут обмануть, а ошибка обойдется в крупную сумму. Не отчаивайтесь, все скоро наладится.
Водолей
Хороший день для самоанализа и творчества. Постарайтесь избегать вечеринок, да и друзей приглашать в гости не время.
Рыбы
Опасайтесь обманов и интриг. Близкие люди порадуют полным взаимопониманием. Не стоит браться за новое дело.
Хорошего вам дня!
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..