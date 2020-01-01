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Потерявшийся в Карпатах турист встретил Новый год на Говерле
В среду, 1 января, в 01.30 спасателям сообщили, что при прохождении туристического маршрута на гору Говерла потерял ориентир на местности и заблудился мужчина — житель Кременца Тернопольской области. Ранее туристов предупредили, что в Карпатах официально открылся снеголавинный сезон.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в 07.00 спасатели нашли туриста возле подножья Говерлы — он не нуждался в медицинской помощи.
31 декабря спасатели также помогли шестерым туристам-лыжникам, которые травмировались на горе Высокий Верх. Медики оказали пострадавшим профессиональную помощь.
В тот же день пятеро туристов заблудились во время прогулки на горе. Их быстро нашли, в медицинской помощи туристы не нуждались.
Ранее сообщалось, что украинские альпинисты погибли при восхождении на гору в Словакии.
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