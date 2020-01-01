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В МВД объяснили, почему полиция не будет препятствовать запускам фейерверков, запрещенным местными властями
Запреты на фейерверки, введенные во многих городах и областях, существуют лишь «на бумаге», поскольку в законе не прописано, как полиция должна наказывать нарушителей. С таким разъяснением выступило МВД Украины, реагируя на поток возмущений многочасовыми канонадами фейерверков в новогоднюю ночь.
Правоохранители признали, что по сути могут привлечь к ответственности лишь торговцев пиротехникой и только за отсутствие документов на товар.
«Изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях об ответственности за запуск салютов не вносились. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества», — говорится в разъяснении МВД.
Напомним, в новогоднюю ночь один из жителей Житомира пострадал при запуске салюта. Мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами: переломами черепа, ожогами лица, повреждением глаза.
В двух городах — в Запорожье и Бердянске — залетевшие на балкон петарды стали причиной пожара. Пиротехнику запускали с улицы, празднуя наступление Нового года.
В данный момент запреты на использование фейерверков приняты в нескольких крупных городах: Киеве, Полтаве, Кировограде, Житомире, Львове и ряде других. Запрет введен с 2014 года и останется в силе до конца боевых действий на Донбассе.
Ранее врачи рассказали «ФАКТАМ», какими опасностями для здоровья грозят фейерверки. А специалисты-экологи предупреждают, что пиротехника причиняет вред не только людям, но и дикой природе.
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