Стиль жизни

Ссоры и неудачные свидания: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

Пятница, 3 января, — тяжелый день, когда будет много стрессовых ситуаций.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Могут обостриться хронические заболевания. Звезды рекомендуют удержаться от покупок, лучше копите деньги, скоро они понадобятся.

Телец

Тельцу могут предложить новое дело, но не стоит соглашаться. Повремените, лучше закончить начатое.

Близнецы

Близнецы будут блистать в любой компании. Вечером дома ждет сюрприз.

Рак

Свидание лучше отменить, возможна ссора с партнером. Вы можете получить выгодное предложение.

Лев

Возможны противоречия с начальством. Женщинам-Львам стоит особенно беречь здоровье, не переохлаждайтесь.

Дева

Звезды советуют Деве заняться здоровьем. И обратите внимание на знаки и сны, они могут предсказать будущее.

Весы

Ваш партнер удивит поведением. На работе возможен разговор с начальством, который повлияет на ваше будущее.

Скорпион

Скорпион не раз разочаруется в людях, но во второй половине дня все будет очень хорошо.

Стрелец

Хороший день для свиданий, любовных подвигов и признаний. Возможно, вам сделают ценный подарок.

Козерог

Козерогу звезды обещают домашние хлопоты. Не спорьте на работе с коллегами, это вам навредит.

Водолей

Не принимайте в этот день решения, которые меняют жизнь. Оставьте пока все на привычных местах.

Рыбы

Рыбы могут закрутить роман с коллегой, о котором позже пожалеют. Родственникам понадобится ваша помощь.

Хорошего вам дня!

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