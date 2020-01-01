Украина

Новый год на Софийской площади Киева встретили больше 100 тысяч человек, — КГГА

На Софийской площади в Новый год состоялся грандиозный концерт украинских исполнителей. Его посетили более 100 тысяч киевлян и гостей города. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы «ТНМК» и «Мандри», танц-театр «Життя», Назар Савко. Государственный симфонический оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra» исполнил лучшие европейские хиты.

1 января на сцене на Софийской площади выступят «Kyiv Fantastic Orchestra», Barleben и Андрей Стукало. Концерт начнется в 17:00.

Продолжается празднование также на Контрактовой площади — ее в новогоднюю ночь, по данным организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь действуют Резиденция Святого Николая, стрит-арт каток, большое колесо обозрения и горки. На локации постоянно работает ярмарка с фудкортами.

Ранее сообщалось, что в Киеве проводится фестиваль китайских гигантских фонарей.

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