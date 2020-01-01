Происшествия

Несколько военных пострадали во время пожара на полигоне "Широкий лан": первые подробности

На общевойсковом полигоне «Широкий лан» в Николаевской области утром 31 декабря возник пожар. Загорелась палатка военнослужащих 57-й бригады, и огонь начал быстро распространяться на соседние объекты. При подобных обстоятельствах на полигоне уже случился пожар в марте 2018 года, и тогда полагали, что бойцы нарушили правила безопасности при растопке печки-«буржуйки».

Как сообщают «Новости Н», в результате пожара 31 декабря несколько военнослужащих получили ожоги. Сильнее всего пострадал военный из 34-го батальона, входящего в состав 57 омбр. У сержанта сильные ожоги лица и рук, пострадавший доставлен в реанимацию военного госпиталя в Николаеве.

Напомним, бойцы на полигоне «Широкий лан» жаловались на непригодные для жизни условия в палатках. В ответ на шквал критики в 2018 году на полигоне было начато строительство казарм нового типа.

Фото архив dbr.gov.ua



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