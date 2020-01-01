Шоу-бизнес

Поблагодарила за поддержку и молитвы: борющаяся с раком Заворотнюк впервые обратилась к поклонникам (фото)

Российская актриса Анастасия Заворотнюк через своих родственников впервые за долгое время обратилась к поклонникам, которые переживают за ее здоровье.

Об этом пишет КП.

Так, на личной странице 38-летней актрисы, борющейся с опухолью мозга, появился пост, написанный от имени звезды сериала «Моя прекрасная няня» и всей ее семьи.

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем», — гласит запись на странице Анастасии, которую оставили её родные.

Напомним, что близкие продолжают держать в секрете информацию об изменениях состояния Анастасии. Ходят слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» медленно, но верно идёт на поправку. Впрочем, семья Заворотнюк не подтверждает эту информацию. «Очень просим всех проявить взаимное уважение к Анастасии и её близким и не требовать подробностей», — говорят в окружении актрисы.

Как известно, о болезни Заворотнюк стало известно в начале осени. Тогда в СМИ появились тревожные сообщения о том, что у актрисы был обнаружен рак головного мозга. Только в середине октября близкие подтвердили, что у Анастасии серьёзные проблемы со здоровьем, но не стали комментировать информацию об онкологии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе Петр Чернышев впервые появился на публике с дочкой Милой, которую Анастасия родила год назад. Фигурист вывел малышку на лёд в финале премьеры ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спортсмен очень трогательно прижимал дочку к груди, которая спокойно сидела у него на руках.

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