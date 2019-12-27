Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

Шоу-бизнес

Муж «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев переживает сейчас не самые легкие времена: его супруга находится на реабилитации после второй сложнейшей операции, и ее даже не отпустили на праздники домой. По этой причине Петр вне льда выглядит очень подавленным, пишет КП.

Видя состояние Петра, друзья решили сделать для него сюрприз.

На финал ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где он сыграл одну главных ролей, друзья принесли его годовалую дочь Милу. Об этом фигуристу сообщила сама Татьяна.

«Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала. Мол, пока мама на лечении, папу поддержал ребенок», — говорится в статье.

Издание напоминает, что в шоу Петр сыграл возлюбленного главной героини в истории о доброй фее, которая после предательства близких превратилась в коварную гарпию.

Сама главная героиня (ее сыграла Татьяна Навка) была похожа на киношную Малефисенту — костюм с рожками и крыльями у Татьяны один в один, как у Анджелины Джоли. А в «спящую красавицу» перевоплотилась Алина Загитова, фанаты которой до сих пор гадают, мол, вернется ли спортсменка в большой спорт или нет.

Небольшая роль в спектакле есть и у дочери Татьяны Навки Надежды Песковой. Несмотря на юный возраст, 5-летняя Надя уже катается на приличной скорости и выполняет сложнейшие элементы. Задействована в постановке и старшая дочь чемпионки Александра Жулина. Она поет в шоу за Алину Загитову.

Музыка для шоу создана композитором Сергеем Ковальским. Ведущие вокальные партии исполнили звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая и многие другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной проблеме с лечением Анастасии Заворотнюк: мошенники «наложили лапу» на деньги, которые общественность хотела передать ее семье.

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