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«Моральное уродство не лечится»: семья Заворотнюк пожелала страшного журналистам
Родственники Анастасии Заворотнюк, которые ранее жаловались на преследование папарацци, пожелали представителям росСМИ в 2020 году оказаться на месте актрисы.
Причиной таких страшных пожеланий стала публикация в одном из изданий о старой фотографии актрисы. На снимке, сделанном несколько лет назад, Заворотнюк позировала с Дедом Морозом.
«„Рака нет“: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком», — называлась публикация.
Родственники актрисы взорвались. «Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится», — написали они в сети.
А после этого семья актрисы перешла к пожеланиям. «Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам», — говорится в сообщении.
Напомним, что, по слухам, у Анастасии Заворотнюк — четвертая стадия рака мозга. Говорят, актрису даже не отпустили домой на Новый год.
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