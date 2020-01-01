Украинцы провели перекличку: как Донецк и Луганск встретили Новый год

Украина

Жители оккупированных городов Донбасса устроили салюты по киевскому времени, а не по московскому. Об этом они пишут в местных пабликах.

«В Украине, я слышал, всякие фейерверки запрещены. В оккупированном Луганске, к сожалению, нет. А с другой стороны, как бы украинцы провели перекличку? Ровно в час ночи по-местному времени, когда в Украине была полночь, в разных концах города прогремели салюты в честь моей страны. В честь Нового года по-украински! Приятно до слез. Стоял на балконе и только успевал головой вращать. И на западе, и на востоке, и на юге — везде полетели огоньки в украинское небо», — написал в Facebook луганчанин, чье имя мы не можем назвать.

Читайте также: «Бандеровцев выгнали — город опустел»: в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки

То же самое было и в Донецке. «Салюты в час ночи были намного активнее, ярче и красивее. Это наш город гордо демонстрирует, что Донбасс — это Украиина», — поделилась с «ФАКТАМИ» дончанка. «Пусть в следующем году останутся только фейерверки, а все остальное сгинет как страшный сон!» — добавила она.

«Мы встречали с Украиной! И не одни мы!» — пишут в комментариях люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Луганске стали продавать коктейль со странным названием «Черный русский».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter