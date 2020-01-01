- 08:51 Украинцы провели перекличку: как Донецк и Луганск встретили Новый год
- 08:50 В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ
- 08:31 Под обстрелами из БТРа и гранатометов: в штабе ООС рассказали, как прошел на фронте последний день 2019 года
- 08:15 Северная Корея отказалась от моратория на ядерные испытания и заявила о разработке нового оружия
- 07:58 "Научиться жить вместе с уважением ради будущего своей страны": что Зеленский сказал украинцам в новогоднюю ночь
- 07:37 Меган Маркл и принц Гарри в честь Нового года опубликовали новое фото своего сына Арчи и итоговое видео
- 07:34 Было больно: с Папой Римским жестко обошлись в новогоднюю ночь в Ватикане
- 07:30 Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа
- 07:12 Не холодно и снежно: синоптики дали прогноз на первые дни наступившего года
- 06:50 Лучшие средства от похмелья — капустный рассол и йога
- 00:05 Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
- 00:04 Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция
Украинцы провели перекличку: как Донецк и Луганск встретили Новый год
Жители оккупированных городов Донбасса устроили салюты по киевскому времени, а не по московскому. Об этом они пишут в местных пабликах.
«В Украине, я слышал, всякие фейерверки запрещены. В оккупированном Луганске, к сожалению, нет. А с другой стороны, как бы украинцы провели перекличку? Ровно в час ночи по-местному времени, когда в Украине была полночь, в разных концах города прогремели салюты в честь моей страны. В честь Нового года по-украински! Приятно до слез. Стоял на балконе и только успевал головой вращать. И на западе, и на востоке, и на юге — везде полетели огоньки в украинское небо», — написал в Facebook луганчанин, чье имя мы не можем назвать.
Читайте также: «Бандеровцев выгнали — город опустел»: в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки
То же самое было и в Донецке. «Салюты в час ночи были намного активнее, ярче и красивее. Это наш город гордо демонстрирует, что Донбасс — это Украиина», — поделилась с «ФАКТАМИ» дончанка. «Пусть в следующем году останутся только фейерверки, а все остальное сгинет как страшный сон!» — добавила она.
«Мы встречали с Украиной! И не одни мы!» — пишут в комментариях люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Луганске стали продавать коктейль со странным названием «Черный русский».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»