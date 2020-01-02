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Оторваны руки и повреждены глаза: жертвами "новогодней пиротехники" в Херсонской области стали 5 человек
Жертвами пагубной практики применения пиротехники в новогоднюю ночь становятся не только птицы, но и люди. Так, в Херсонской области от взрывов петард и фейерверков пострадали пять человек.
Об этом пишет «Херсон типичный».
Издание сообщает, что в городе Новая Каховка 46-летний мужчина привез из Словакии, куда ездил на заработки, петарду такой мощности, что ее от взрыва ему оторвало кисть на правой руке.
Не менее мощная петарда рванула и в Херсоне прямо у лица 11-летнего мальчика. Его доставили в городскую клиническую больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных, где у юного пациента диагностировали повреждение самой структуры глаза. Заместитель главного врача больницы Евгений Миронов говорит, что ребенка прооперировали, и ему потребуется длительный курс лечения.
Впрочем, работы врачам хватало, едва наступил Новый год. Уже в первые его минуты бригаду «скорой помощи» вызвали прямо к «главной областной» елке на херсонскую площадь Свободы.
Там часть горящего фейерверка угодила 30-летнему участнику празднования прямо в область левого глаза — правда, зрения он не лишился. В пригородном поселке Камышаны петарда взорвалась в руке местного жителя, частично ампутировав палец.
А в селе Новокиевка Каланчакского района около двух часов ночи 1 января на улице веселилась группа молодежи, и кто-то швырнул петарду прямо в голову 14-летнему подростку. Он получил ожог под глазом, но если бы она угодила чуть в сторону, орган зрения школьнику могло просто выжечь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что счет жертвам пиротехники в Украине был открыт еще в начале декабря: в селе Мурафа Краснокутского района Харьковской области в руках у мальчика взорвалась петарда. Это случилось в тот момент, когда он в одиночестве находился в учебном классе.
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