23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Оторваны руки и повреждены глаза: жертвами "новогодней пиротехники" в Херсонской области стали 5 человек

1:55 2 января 2020 117
Взрыв петарды
Инф. «ФАКТОВ»

Жертвами пагубной практики применения пиротехники в новогоднюю ночь становятся не только птицы, но и люди. Так, в Херсонской области от взрывов петард и фейерверков пострадали пять человек.

Об этом пишет «Херсон типичный».

Издание сообщает, что в городе Новая Каховка 46-летний мужчина привез из Словакии, куда ездил на заработки, петарду такой мощности, что ее от взрыва ему оторвало кисть на правой руке.

Не менее мощная петарда рванула и в Херсоне прямо у лица 11-летнего мальчика. Его доставили в городскую клиническую больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных, где у юного пациента диагностировали повреждение самой структуры глаза. Заместитель главного врача больницы Евгений Миронов говорит, что ребенка прооперировали, и ему потребуется длительный курс лечения.

Впрочем, работы врачам хватало, едва наступил Новый год. Уже в первые его минуты бригаду «скорой помощи» вызвали прямо к «главной областной» елке на херсонскую площадь Свободы.

Там часть горящего фейерверка угодила 30-летнему участнику празднования прямо в область левого глаза — правда, зрения он не лишился. В пригородном поселке Камышаны петарда взорвалась в руке местного жителя, частично ампутировав палец.

А в селе Новокиевка Каланчакского района около двух часов ночи 1 января на улице веселилась группа молодежи, и кто-то швырнул петарду прямо в голову 14-летнему подростку. Он получил ожог под глазом, но если бы она угодила чуть в сторону, орган зрения школьнику могло просто выжечь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что счет жертвам пиротехники в Украине был открыт еще в начале декабря: в селе Мурафа Краснокутского района Харьковской области в руках у мальчика взорвалась петарда. Это случилось в тот момент, когда он в одиночестве находился в учебном классе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

оружие

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ (видео)

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер