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На Харьковщине 3-классник зажег петарду прямо в классе, она взорвалась у него в руках
В четверг, 12 декабря, в учебном заведении, которое находится в селе Мурафа Краснокутского района, получил травму 9-летний мальчик. Ранее во Львове в многоэтажке произошел взрыв газа.
Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщает, что в руках у мальчика взорвалась петарда. Это случилось в тот момент, когда он в одиночестве находился в учебном классе.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала школьника в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ирпене прогремел взрыв в многоэтажном доме — погиб мужчина. По предварительной информации, он пытался разобрать гранату. Происшествие сопровождается таинственными обстоятельствами — взрыв произошел в квартире, но соседи его не слышали.
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