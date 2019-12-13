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Происшествия

На Харьковщине 3-классник зажег петарду прямо в классе, она взорвалась у него в руках

15:34 13 декабря 2019 266
Петарда
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, в учебном заведении, которое находится в селе Мурафа Краснокутского района, получил травму 9-летний мальчик. Ранее во Львове в многоэтажке произошел взрыв газа.

Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщает, что в руках у мальчика взорвалась петарда. Это случилось в тот момент, когда он в одиночестве находился в учебном классе.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала школьника в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ирпене прогремел взрыв в многоэтажном доме — погиб мужчина. По предварительной информации, он пытался разобрать гранату. Происшествие сопровождается таинственными обстоятельствами — взрыв произошел в квартире, но соседи его не слышали.

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