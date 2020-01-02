Бросит жену ради Ратаковски: рэпер из РФ может стать очередной жертвой американской красавицы

Шоу-бизнес

Наводнившая Сеть своими соблазнительными снимками в купальниках и без них американская моделька польских кровей Эмили Ратаковски, похоже, может стать причиной распада одной из самых необычных пар в российском шоу-бизнесе — рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой.

Об этом пишет Vista.news.

По информации издания, некоторые фанаты считают, что отношения звездной пары — это простой «спектакль», а на самом деле все совсем иначе. Джигана частенько замечали в компании других девушек, а недавно уличили в «разгульном» поведении на яхте.

Самое странное, что несмотря на многочисленные слухи о неверности рэпера, Оксана продолжает с ним жить и рожать ему детей.

«Видимо, Джиган понял это, и теперь перестал скрывать свое влечение к другим девушкам от жены и поклонников», — предполагает автор статьи.

А совершенно недавно Джиган оказал знак внимания под снимком соблазнительной Эмили Ратаковски, которая в очередной раз показывала фанатам свои формы.

Рэпер оставил довольно подозрительный комментарий под фотографией Эмили из смайликов в виде огня, тем самым показывая, как ему понравился снимок.

«Видимо, рэпер уже не может устоять против соблазна, и устал это скрывать. Похоже, что в Новом году Джиган решил бросить Самойлову ради Ратаковски или другой „подходящей“ девушки»,— пишет издание.

Такой «приз» за победу, считает автор статьи, станет для Джигана «планкой повыше», ведь Эмили, несмотря на наличие мужа, является одной из немногих, за кем бегают толпы поклонников и коллег.

Так, ее благосклонности долгое время пытается добиться известный российский видеоблогер и певец Гусейн Гасанов, но пока безуспешно.

«Не исключено, что в борьбе за сердце Эмили победит именно Джиган, ведь по сравнению с блогером, он обладает более спортивной формой и явно располагает большими финансами», — говорится в статье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эмили Ратаковски прокомментировала слухи о своей беременности.

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