«Уже мама»: Ратаковски прокомментировала слухи о своей беременности

Шоу-бизнес

Красотку-модель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности. Причем, повод для слухов и разговоров та дала сама. На днях актриса выложила фотографию с мужем — 32-летним актером Себастьяном Беар-МакКлардом. И подписала семейный снимок «Мама и папа».

Вот подписчики и обрадовались, решив, что девушка созрела для материнства.

Даже самая популярная plus size модель Эшли Грэм, которая сейчас сама ждет первенца, спросила у коллеги в комментариях под фотографией, правда ли та беременна.

Эмили долго отмалчивалась, но затем наконец-то призналась, что якобы пошутила, и они с мужем являются «мамой и папой для их собаки Коломбо».

«Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо», — написала «несерьезная» Эмили.

Правда, многим подписчикам такой ответ Ратаковски совсем не показался убедительным и они по-прежнему надеются, что Эмили слукавила в комментариях и стоит ждать пополнения в семействе. Ведь девушка любит преподносить сюрпризы. Так с мужем, Себастьяном, она расписалась всего через пару недель после начала их бурного романа. О свадьбе не знали даже родственники и близкие друзья.

Напомним, Эмили Ратаковски — известная модель, но прославилась она не громкими рекламными контрактами или ролями в кино. Знаменитой ее сделал Instagram. На своей странице Эмили часто делится с подписчиками фото в полуголом, а то и обнаженном виде. У девушки прекрасная фигура, поэтому всегда «есть на что посмотреть».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Эмили Ратаковски сделала еще одно сенсационное признание: она заявила, что при создании новой линии летних нарядов скопировала элементы рубашки супруга, 32-летнего актера Себастьяна Беар-Мак-Кларда. Свое «признание» она разместила в социальной сети.

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