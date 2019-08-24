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«Уже мама»: Ратаковски прокомментировала слухи о своей беременности
Красотку-модель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности. Причем, повод для слухов и разговоров та дала сама. На днях актриса выложила фотографию с мужем — 32-летним актером Себастьяном Беар-МакКлардом. И подписала семейный снимок «Мама и папа».
Вот подписчики и обрадовались, решив, что девушка созрела для материнства.
Даже самая популярная plus size модель Эшли Грэм, которая сейчас сама ждет первенца, спросила у коллеги в комментариях под фотографией, правда ли та беременна.
Эмили долго отмалчивалась, но затем наконец-то призналась, что якобы пошутила, и они с мужем являются «мамой и папой для их собаки Коломбо».
«Мы с мужем являемся отцом и матерью для нашей собаки Коломбо», — написала «несерьезная» Эмили.
Правда, многим подписчикам такой ответ Ратаковски совсем не показался убедительным и они по-прежнему надеются, что Эмили слукавила в комментариях и стоит ждать пополнения в семействе. Ведь девушка любит преподносить сюрпризы. Так с мужем, Себастьяном, она расписалась всего через пару недель после начала их бурного романа. О свадьбе не знали даже родственники и близкие друзья.
Напомним, Эмили Ратаковски — известная модель, но прославилась она не громкими рекламными контрактами или ролями в кино. Знаменитой ее сделал Instagram. На своей странице Эмили часто делится с подписчиками фото в полуголом, а то и обнаженном виде. У девушки прекрасная фигура, поэтому всегда «есть на что посмотреть».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Эмили Ратаковски сделала еще одно сенсационное признание: она заявила, что при создании новой линии летних нарядов скопировала элементы рубашки супруга, 32-летнего актера Себастьяна Беар-Мак-Кларда. Свое «признание» она разместила в социальной сети.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!