Соблазнительная Ратаковски показала фигуру в «опасном» купальнике с дерзкими разрезами (видео)

Шоу-бизнес

Лето уже закончилось, а «горячие» образы от селебритиp продолжают радовать поклонников. Так, 28-летняя Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном тропическом луке в купальнике собственного бренда, пишет The World News.

Для этого она снялась в сексуальном видео для одного из американских журналов. При этом она эффектно позировала в слитном неоновом купальнике с анималистичным принтом, демонстрируя все прелести своей фигуры.

Глубокие разрезы в районе дефиле и по бокам подчеркнули красивую грудь, а сексуальный вырез на ягодицах акцентировал внимание на спортивной попе. Эмили раскованно крутилась перед камерой, соблазнительно гладя себя по бедрам и элегантно откидывая длинные пышные волосы.

Изящные перекрестные лямки на задней части купальника эффектно подчеркнул стройную спортивную спину и женственные линии тела.

Как известно, Ратаковски запустила бренд Inamorata в 2017 году в качестве линии купальников. Сейчас марка включает в себя также другие модели одежды — нижнее белье, платья и топы базовых коллекций.

Но пробовать себя в качестве модели Эмили начала намного раньше — в 14 лет, подписав контракт с Ford Models, а также снимаясь в фильмах и музыкальных клипах. Прорыв случился в видео Робина Тика «Размытые линии», благодаря чему в 2013 году издание Esquire назвало ее самой сексуальной женщиной года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «бессовестная» Эмили Ратаковски призналась, что при создании своей новой линии летних нарядов скопировала элементы рубашки супруга, 32-летнего актера Себастьяна Беар-Мак-Кларда.

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