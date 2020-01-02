Украина

Не очень холодно, но скользко на дорогах: синоптики рассказали, какой будет погода до Рождества

До конца первой недели нового 2020 года в Украине по прежнему будет достаточно, как для января, тепло.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 3 января, практически по всей стране ожидается переменная облачность — без прояснений будет в восточный областях, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской. Температура воздуха днем — до +5 в западных областях и на юге страны, в центре и на севере — до +4 градусов, в восточных регионах — на пару градусов прохладнее. Осадки не ожидаются.

А вот в субботу, 4 января, синоптики прогнозируют снег с дождем на западе и севере Украины. Днем температура воздуха снизится на несколько градусов, а в восточных областях, наоборот, чуть потеплеет.

В воскресенье, 5 января, температура воздуха днем существенно не изменится, а вот осадки распространяться почти на всю территорию страны, кроме южных областей Украины. В этот день ночью также ожидается плюсовая температура.

Вместе с тем синоптики предупреждают о ветре и гололеде на дорогах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что весь январь 2020 года будет достаточно теплым — средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, Крыму до 3 градусов тепла.

Фото «Укравтодора».

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