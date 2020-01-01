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Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на весь январь
В первые дни нового 2020 года погода в Украине совсем не соответствует привычной зимней.
По прогнозам Укргидрометцентра, достаточно теплым будет и весь январь. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза. В Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5−2 градуса выше средних многолетних значений.
Обычно средняя температура января составляет 1−6 градусов мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны холоднее — 7−8 градусов мороза.
«Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23−37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38−39 градусов мороза. В Черкасской и Луганской областях местами 40−42 градуса мороза, на побережье Крыма 13−22 градуса мороза. Абсолютный максимум — 7−14 градусов тепла. На Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15−18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла», — такую климатическую характеристику января дают специалисты.
Среднемесячное количество осадков 27−56 мм, в горных районах и на Закарпатье 57−155 мм.
Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8−15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.
В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей — туманы и гололед.
По прогнорзам синоптиков, среднее месячное количество осадков в январе ожидается в пределах 21−60 мм, в горах Крыма до 124 мм, в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.
Напомним, специалисты отмечают, что в связи с глобальным потеплением, климат в Украине кардинально изменился.
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