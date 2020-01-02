Украина

Отмена комендантского часа в ОРДО на праздники оказалась «счастьем» не для всех (фото)

Распоряжение главаря донецких боевиков Дениса Пушилина о «приостановлении действия комендантского часа» на зимние праздники — с 31 декабря по 8 января 2020 года, как выяснилось, касается не всех. Насладиться «8 днями счастья» смогут только обладатели так называемых «паспортов ДНР». Об этом на аппаратном совещании оккупационной администрации города Горловки заявил «начальник городской полиции» Владимир Савкин.

«По поводу приостановки действия комендантского часа. При наличии паспорта гражданина ДНР. Все остальные граждане будут доставляться в органы МВД ДНР для установление личности», — заявил «главный полицейский» оккупированной Горловки.

*Владимир Савкин

Также по словам Савкина, будут задерживаться «дети до 17 лет», если они будут находиться на улице после 21:00 без сопровождения взрослых. «Будем вызывать родителей для дачи пояснений», — пригрозил Савкин.

Кроме того, Савкин напомнил, что передвигаться по дорогам ОРДО водителям разрешено только на автомобилях с автономерами, выданными боевиками «ДНР».

И несмотря на праздники, питейные заведения, по слова Савкина, будут работать лишь до 22:00, и только те, которые получат специальное разрешение, а алкоголь в них нужно будет успеть приобрести до 20:00.

«Праздники — это не значит, что водка будет литься рекой», — в унисон с полицейским предупредил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

Сколько за первый день нового года было задержанных «нарушителей», в сводках пока не отражено.

Напомним, что жителей оккупированных территорий Донбасса всячески принуждают к получению «документов» фейковых «республик»: не выпускают без таковых на мирную территорию и не назначают пенсию.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что бюджетников в ОРДО традиционно заставили «организованно» праздновать новый год. А на улицах самой Горловки в праздничные дни совсем немноголюдно.

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